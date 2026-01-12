Haberler

Kırşehir'de 1571 metre rakımda 'karsambaç' keyfi

Kırşehir'de 1571 metre rakımda 'karsambaç' keyfi
Güncelleme:
Kırşehir'de Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 1571 metre rakımdaki Kervansaray Dağı'nda çadır kurarak, topladıkları karla karsambaç yapıp keyifli bir kamp deneyimi yaşadı.

KIRŞEHİR'de Kervansaray Dağı'nda 1571 metre rakımdaki kamp alanında çadır kuran dağcılar, pekmezle karı buluşturarak 'karsambaç' yapıp yedi.

İl merkezinde saat 08.30 sıralarında toplanan Doğa Sporları Kulübü üyeleri, minibüsle Boztepe Çeşmesi mevkisine ulaştı. Burada yapılan kısa teknik bilgilendirmenin ardından yürüyüş yapan dağcılar, karla kaplı ve yer yer ormanlık alanda yaklaşık 2 saat süren bir tırmanışla kamp kuracakları alana vardı. Kamp alanına ulaştıktan sonra 1571 metrede çadırlarını kuran dağcılar, sıcak içecek ve yemek hazırlığı için çevreden kar topladı. Topladıkları karı, dağcı ocaklarında eriterek su elde eden ekip, kar suyuyla çay demledi. Ayrıca dağcılar, yanlarında getirdikleri pekmezi karla birleştirerek 'karsambaç' tatlısı yapıp tüketti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
