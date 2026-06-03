Kırşehir'de Çevre Haftası kutlanıyor

Kırşehir'de Çevre Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ve kurum yöneticileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Orhan ve beraberindekiler, daha sonra Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Hafta kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla bir araya gelinerek, çevreye karşı sorumluluklar anlatıldı, eğlenceli oyunlar oynandı.

Ayrıca, "Dünya Bize Emanet" sloganıyla Terme ve Ankara caddelerinde yürüyüş düzenlendi.