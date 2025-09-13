Kırşehir'de Çalınan 18 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kırşehir'de jandarma ekipleri, çalınarak başka bir ağıla saklanan 18 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Kırşehir İl Jandarma ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meryemkaşı köyünde M.K'ye ait 18 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin dron ve yaya olarak yaptığı aramalarda, köy yakınlarındaki eski bir ağılda bulunan 18 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.