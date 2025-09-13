Haberler

Kırşehir'de Çalınan 18 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kırşehir'de Çalınan 18 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, çalınan 18 küçükbaş hayvanı eski bir ağılda bularak sahibine teslim etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, çalınarak başka bir ağıla saklanan 18 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Kırşehir İl Jandarma ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meryemkaşı köyünde M.K'ye ait 18 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin dron ve yaya olarak yaptığı aramalarda, köy yakınlarındaki eski bir ağılda bulunan 18 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.