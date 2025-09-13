Kırşehir'de Çalınan 18 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kırşehir'de jandarma ekipleri, çalınan 18 küçükbaş hayvanı eski bir ağılda bularak sahibine teslim etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kırşehir'de jandarma ekipleri, çalınarak başka bir ağıla saklanan 18 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.
Kırşehir İl Jandarma ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meryemkaşı köyünde M.K'ye ait 18 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin dron ve yaya olarak yaptığı aramalarda, köy yakınlarındaki eski bir ağılda bulunan 18 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel