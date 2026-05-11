Haberler

Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi

Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Bitki Islahçıları Günü etkinliği ve panel gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Bitki Islahçıları Günü etkinliği ve panel gerçekleştirildi.

Üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bitki Islahçıları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, gıda varlığının insanlık ve ülke için varlığı ile bitki ıslah çalışmalarının geleceğin üretim faaliyetindeki katkılarının önemini anlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş de bitki ıslahçılarının sadece ürün geliştirmeyip, aynı zamanda geleceği de koruduklarını, güçlü tohumun güçlü gelecek sağlaması nedeniyle bitki ıslahçılarına büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise gıda güvenliğinden iklim krizlerine kadar birçok konuda hatırlatmalarda bulunarak, gıda üretiminin gerisinde bitki ıslahçılarının bulunduğunu, büyük emek verdiklerini hatırlattı.

"Cumhuriyetten Günümüze Bitki Islahı" video gösteriminin ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından konser verildi.

Ardından, "Tarımda Bağımsızlık İçin Bitki Islahının Stratejik Rolü" paneline geçildi.

Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekanı Çınar yaparken, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül "Tarımda Bağımsızlığın Stratejik Önemi ve Yeterlilik", 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya "Bahçe Bitkileri Islahı, Yeterlilik ve Stratejik Durum" ve KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise "Tarla Bitkileri Islahı, Yeterlilik Stratejik Durum" sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi