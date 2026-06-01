Kırşehir'de jandarma ekipleri biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi

Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 300'e yakın biçerdöver operatörü ve sahibine trafik güvenliği, can güvenliği ve anız yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde biçerdöver operatörleri ve sahiplerini bilgilendirdi.

Ekipler, ilçede bulunan 300'e yakın biçerdöver operatörü ve sahibine, hasat dönemi öncesi farklı illere gitmeden, trafikte güvenli seyir, can güvenliği ve anız yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

Araç üzerindeki tepe lambaları ve sinyalizasyonların çalışır durumda bulundurulması, reflektör, uyarı ve işaretlerinin görünür şekilde takılması, yangın tüpü bulundurulması, motor ve egzoz temizliğinin yapılması, operatörlerin geçerli biçerdöver sürücü belgelerine sahip olması istendi.

Ekiplerin, bu konudaki eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
