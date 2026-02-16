Haberler

Kırşehir'de tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kaman ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.G.'nin, babası B.G.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağırkan köyünde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.G (39) ile babası B.G (68) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G. babasını bıçakladı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba B.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
