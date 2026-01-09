Haberler

Kırşehir'de bir evin garajında yangın: 2 traktör ve tarım aletleri zarar gördü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evin garajında çıkan yangında 2 traktör ve tarım aletleri zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde atölyeye çevrilen bir evin garajında çıkan yangında 2 traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mucur ilçesi Kızıldağ Yeniyapan köyünde çıktı. Cebrail Yılmaz'a ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, garajda bulunan 2 traktör ve römorkları ile çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi. Garajda maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
