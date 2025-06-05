Kırşehir'de Arefe Günü şehitlikte duygusal anlar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Arefe Günü dolayısıyla gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde, Şehit Piyade Üsteğmen Murat Ergül'ün ablası sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi.

Tören sırasında fenalaşan şehit yakını, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Ergül'ün ablasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfil bırakıp gözyaşlarıyla bayramlaştı. Hüzünlü anların yaşandığı programda, şehit aileleri duygularını dile getirdi. Şehit babası Tuncer Yılmaz, "Bayramların gelmesini istemiyoruz. Her seferinde yüreğimiz burkuluyor, acımız tazeleniyor" diyerek yaşadıkları hüznü ifade etti. Törene Kırşehir protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.