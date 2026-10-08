Kırşehir'de araçta yapılan aramada 40 litre etil alkol ele geçirildi

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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasaya sürmek isteyenlerin yakalanması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili O.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA