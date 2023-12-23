Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Ahilik Konuşmaları Programı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Konuşmaları programında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil konuk oldu. Karahocagil, Ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak üniversitenin çalışmalarında Ahilik öğretilerini örnek aldıklarını belirtti.

Kırşehir'de düzenlenen "Ahilik Konuşmaları" programının konuğu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahilik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki etkinliğe konuk olarak katılan Karahocagil, Ahiliğin bir düzenin adı olduğunu anımsattı.

Üniversitelerinin çalışmalarında kendilerine Ahiliği örnek alarak hareket ettiklerini vurgulayan Karahocagil, "Ahiliğin izinde mükemmelliğe yolculuk amacıyla hareket ediyoruz. Bu toprakların bir parçası olan Ahilik öğretilerinin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Ahilik öğretisi, iyi bir esnaf olmanın yanında iyi bir insan olmayı tarif ediyor. Ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın hayata aksetmesidir." ifadelerini kullandı.

Programda, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan ile Fen Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih Koyuncu da Ahiliğin temel kaynaklarından olan fütüvvetnameler hakkında bilgi verdi.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve ekibi de tasavvuf müziği dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kasım Karahocagil Kırşehir Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var? Cumartesi yarın akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024? Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title