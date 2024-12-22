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Kırşehir'de 9 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu

Kırşehir'de 9 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu
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Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğince Şırnak'ta, 2015 yılında teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu.

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğince Şırnak'ta, 2015 yılında teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit okutuldu.

Dernek binasında düzenlenen programda, Ünaldı ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, şehitlerin emaneti olarak gördükleri aileleri ve yakınlarıyla sürekli ilgilendiklerini, bir araya geldiklerini belirtti.

Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, "22 Aralık 2015'te hain terör örgütünün saldırısında şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı'nın şehadetinin yıl dönümünde şehit ailemizle mevlit programı düzenledik. Mevlidimize şehit ailelerimiz ve gazilerimiz katıldı. Akabinde şehit ailemize dernek olarak hazırladığımız plaketi takdim ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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