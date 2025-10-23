Kırşehir'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti için çalışma başlattı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde ve kentin giriş noktalarındaki yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı.

Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.