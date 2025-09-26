Kırşehir'de 8. Ahilik Sempozyumu Başladı

Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 8. Ahilik Sempozyumu başladı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8'incisi düzenlenen "Fütüvvet ve Fütüvvetnameler" konulu Uluslararası Ahilik Sempozyumu öncesinde, merkez fuaye alanında, protokol üyeleri ve katılımcılar "Dijital Fütüvvetnameler" ve "Osmanlı Belgelerinde Ahilik" sergisini gezdi.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sempozyumun yalnızca geçmişin birikimlerini hatırlatmakla kalmadığını, aynı zamanda bugünün dünyasında yol gösterecek değerlerin yeniden düşünülmesine vesile olacağını söyledi.

?Ahiliğin köklerini besleyen fütüvvetin, erdemli insan olmayı, cömertliği, alçakgönüllülüğü ve doğruluğu merkeze aldığını ifade eden Demiryürek, şöyle konuştu:

"Fütüvvetname ise bu anlayışı yazılı hale getiren, yüzyıllar boyunca esnafın, zanaatkarın ve toplumun davranış ilkelerini şekillendiren rehber metinlerdir. Bugün Ahiliği konuşurken, aslında fütüvvetin insan merkezli ahlak anlayışını ve fütüvvetnamelerin kuşaklar arası aktarım gücünü de konuşmuş oluyoruz. Sizler, Ahilik kültürünün ilim ve irfanla yoğrulmuş değerlerini bugünün akademik dünyasına taşıyan öncü kişilersiniz. Araştırmalarınızla bilginin sınırlarını genişletiyor, öğrencilerinizle kurduğunuz bağlarla sadece bir meslek değil aynı zamanda bir hayat duruşu öğretiyorsunuz."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise şu ana kadar ki Ahilik Sempozyumlarında toplam 504 bildirinin yer aldığını ve yaklaşık 8 bin sayfalık "Ahilik Külliyatı" oluştuğunu belirtti.

Ahilik sempozyumlarını tematik olarak düzenlemeye devam edeceklerini, uluslararası boyutunu güçlendirmeye gayret edeceklerini, Ahiliğin farklı alanlardaki etkileri, fonksiyonları, uygulamaları ve bugüne yansımalarının ulusal ve uluslararası literatüre kazandırılmasını hedeflediklerini anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Ahiliği aslına uygun şekilde muhafaza etmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı Ahi Evran-ı Veli'nin adını taşıyan bir üniversite olarak asli vazifemiz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere kaynak eserler bırakmanın sevincini yaşıyoruz. Sempozyumlar, sunulan bildiriler, sergiler, medeniyetimizin kurucu değeri olan Ahiliğin tanıtımına vesile olurken, tarihte, fende, felsefede, iktisatta, kalitede, sanatta, edebiyatta, kendi değerlerini yeniden gözden geçiren araştırmalara ilham verir, Ahiliğin anlaşılmasına yaşatılmasına dair yeni bir kapı aralar."

8. Ahilik Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan da sempozyumun amacına ulaşmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı (TÜYEK) Dr. Coşkun Yılmaz'ın yaptığı "Fütüvvet, Ahilik ve İlk Osmanlılar" konulu açılış oturumunda Prof. Dr. İlhan Şahin ile Prof. Dr. Feridun Emecen sunum yaptı.