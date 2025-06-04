Kırşehir'de 700 Yıllık El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

Kırşehir'de 700 Yıllık El Yazması Tevrat Ele Geçirildi
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Kırşehir'de yapılan jandarma yol kontrolünde, 1300'lü yıllara ait el yazması Tevrat bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de jandarma tarafından, 700 yıllık deri üzerine yazılmış, el yazması Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Akpınar ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1300'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen, el yazması, deri üzerine yazılmış ve sembollerle süslenmiş Tevrat bulundu. Tevrat'ın kapağı ve sayfaları işlemeli, içeriğinin ise İbranice metinlerden oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü H.K. ile yanındaki S.G. gözaltına alındı. El konulan Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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