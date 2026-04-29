Kırşehir'de 66 siteye erişim engeli getirildi

Kırşehir'de 66 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, halk arasında korku ve panik yaratmaya yönelik paylaşımlar ile yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 66 internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu içeriklere yönelik internet siteleri ve hesaplara erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.