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Kırşehir'de 65 internet sitesine erişim engeli getirildi

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Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yapan 65 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yapan 65 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını ve o sitelere yönlendirme yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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