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Kırşehir’de 6. Geleneksel Bulgur Festivali Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir’de 6. Geleneksel Bulgur Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katılarak, festivalin bölgenin tanıtımı ve kültürel yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesince düzenlenen 6. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Alpaslan, Kırşehir'in ve Çiçekdağı'nın tanıtımı için festivalin önemine değinerek, "Bugün 6. düzenliyoruz ama nice altılara, atmışlara uzanarak, bulguru, bölgemizin önemli bir ürünü yapacağız. Festivaller, bölgenin tanıtılması, insanların kaynaşması, kadim kültürün yaşatılması açısından son derece kıymetlidir. Biz de bunun farkında olarak, ülkemizin her bir köşesinden, o bölgenin özelliklerine göre düzenlenen festivallere çok önem veriyoruz, destekliyoruz. Diğer taraftan, artık bir dünya markası haline gelmiş olan 'Türkiye Kültür Yolu' festivallerini de başlattık, büyüterek devam ediyoruz." dedi.

81 ilde festivali yayarak, dünyanın en önemli festivallerinden birisi yapmayı hedeflediklerini aktaran Alpaslan, insanları kültür ve sanatla buluşturduklarını, sanatçılara da sanatlarını yapabilme imkanı sağladıklarını da söyledi.

Çiçekdağı'nda bir kültür merkezi açacaklarını aktaran Alpaslan, ilçenin refahını ve yaşam kalitesini artıracak bir dizi çalışmayı da desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise geleneklerin devam etmesinin önemini hatırlattı.

Alpaslan, Vali Demiryürek ve protokol üyeleri konuşmaların ardından tokmakla soku taşında (dibek) bulgur dövdü.

Mehter takımı, yöresel halk oyunları ve davul zurna gösterilerinin ardından vatandaşlara bulgur pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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