Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayda 16 metruk bina yıkıldı
Kırşehir'de emniyet ekiplerince yılın ilk 5 ayında tespit edilen 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı. Suç ve suçluların barınma alanı olmasının önlenmesi hedefleniyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluların barınma alanı haline gelme riski taşıyan metruk yapılara yönelik denetim çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda bu yılın ilk 5 ayında tespiti yapılan 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı.
Ekiplerin, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner