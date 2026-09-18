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Kırşehir'de 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Kırşehir'de 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Kırşehir'de bir otomobilde 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırşehir'de bir otomobilde 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 460 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili E.İ. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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