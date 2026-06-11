Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesi, emniyetin çalışmaları sonucu tespit edilerek mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışmasına devam ediyor.
Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 35 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner