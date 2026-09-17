Kırşehir'de 30 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde iki evin bahçesinde 30 kök Hintkeneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bazı bahçelere kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede iki ikametin bahçesinde ekili 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA