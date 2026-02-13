Haberler

Kırşehir'de kamyon kasasında 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonda 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de bir kamyonun kasasında 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, saha ve analiz çalışmalarının ardından kent girişinde bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Aramada kamyonun kasasında 280 koli halinde 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
