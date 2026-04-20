Kırşehir'de 29 siteye erişim engeli getirildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis reklamı yapan 29 internet sitesine erişim engeli getirdi. Ekipler, sanal devriye çalışmaları sonucunda bu siteleri tespit etti ve Sulh Ceza Hakimliği kararı ile engel uygulandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner