Kırşehir'de 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırşehir'de 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten bir kişiye ait otomobilde 21,5 litre sahte alkol bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başladı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 21,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde K.K'ye ait otomobilde arama yapan ekipler, 21,5 litre sahte alkol ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
