Kırşehir'de 2019'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalanıp tutuklandı

Kırşehir'de 2019'dan beri aranan FETÖ şüphelisi yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan 2019 yılından beri aranan şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince saklandığı adres belirlenen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 2019 yılından beri aranan M.Ç'nin saklandığı adresi belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA