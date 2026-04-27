Kırşehir'de 19. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi, 19. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, öğretmen yetiştiren kurumların sorumluluklarının oldukça fazla ve önemli olduğunu, çocuğa yeteneklerine göre eğitim verilerek, doğru yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de okul öncesi eğitim döneminin önemine vurgu yaptı. Şimşek, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, organizasyonunda emeği olan herkese teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Şahin ise çocukların ilk aldığı eğitimlerden olan okul öncesi dönem hakkında bilgi verdi.

KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından müzik dinletisi sunulan program, panel ve sunumlar ile devam edildi.

Kongre, 29 Nisan'a kadar devam edecek.