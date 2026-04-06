Kırşehir'de çeşitli suçlar nedeniyle 170 sosyal medya hesabı engellendi
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası ve yasa dışı bahis reklamı yapan 170 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Ekipler, suçlarla mücadele kapsamında 140 terör propagandası ve 30 bahis reklamı yapan hesaba erişim kısıtladı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütü propagandası yapan 140, yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner