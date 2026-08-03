Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 147 Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 130 paket ısıtılmış tütün ürünü, 13 termos, 2 masaj aleti ve 2 saç şekillendirme cihazı olmak üzere toplam 147 kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 147 kaçak malzeme yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapanlara ve nakledenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir otomobilde yapılan aramada, 130 paket ısıtılmış tütün ürünü, 13 termos, 2 masaj aleti, 2 saç şekillendirme cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA