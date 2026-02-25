Kırşehir'de 13 hayvan, ölü bulundu

KIRŞEHİR'de 'mandıralar bölgesi' olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki alanda büyükbaş ve küçükbaşlardan olmak üzere toplam 13 hayvan ölü bulundu.

Tepesidelik ve İnanç köyleri arasındaki mandıraların bulunduğu alanda dün gece, Tepesidelik köyü muhtarı Ali Doğan Türkmen, gübre atımı sırasında köyün drenaj su hattı üzerinde ölü hayvanları fark etti. Türkmen'in ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. 13 ölü hayvan, kamyona yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı. Hayvanların kime ait olduğu ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.

