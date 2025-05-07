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Kırşehir'de 1000 Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Kırşehir'de 1000 Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
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Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan projenin bir parçası olarak, Kındam mevkisinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Murat Sefa Demiryürek ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve gençler fidanları dikti.

Kırşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kırşehir Valiliğince başlatılan "Kırşehir'de Nefes Alan, Kırşehir'e Nefes Veriyor" projesi kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Kent merkezinde Kındam mevkisine İsviçre Tut Elimi Derneği gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında, Vali Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları dikerek su verdi.

Vali Demiryürek, "Valiliğimizce başlattığımız proje kapsamında bugün sevgili çocuklarımız, gönüllülerimiz ve kıymetli gençlerimizle 1000 fidan dikimi gerçekleştirdik. Toprakla buluşturduğumuz fidanların geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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