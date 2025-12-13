Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.