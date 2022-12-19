Kırşehir Belediyesinden taciz iddiasıyla ilgili açıklama Güncel Haberler Kırşehir Belediyesinden, 14 yaşındaki çocuğa taciz mesajı attığı iddia edilen belediye çalışanının iş akdinin sonlandırıldığı bildirildi. Kırşehir Belediyesinden, 14 yaşındaki çocuğa taciz mesajı attığı iddia edilen belediye çalışanının iş akdinin sonlandırıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olayın öğrenilmesiyle belediye şirketi çalışanı M.Z. hakkında hukuki sürecin başlatıldığı ve aileye de bu konuda bilgi verildiği ifade edildi. Çocuğun babasından şikayet dilekçesi alındığı aktarılan açıklamada, "Dilekçenin alınmasının hemen ardından 12 Aralık 2016 tarihinde işe başlamış olan çalışanla ilgili yasal prosedür işletilmiş, 16 Aralık 2022 tarihinde toplanan Disiplin Kurulu kararı ile aynı gün iş akdi feshedilmiştir." ifadesine yer verildi. Kırşehir'de, sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğunun taciz edildiğini iddia eden Y.D, 16 Aralık'ta Kırşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Z, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Kırşehir Aralık Güncel Haberler

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