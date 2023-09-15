Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Akpınar'ın yeni görünümünden memnun

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut'un ilçede gerçekleştirdiği asfalt serimi, park ve kent meydanı düzenlemelerini tamamlamasıyla ilçenin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Ekicioğlu, Turgut ile sürekli istişare halinde olduklarını ve Akpınar'ın sıcak asfaltla tanıştığını söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut'un Akpınar ilçesinde yaptığı asfalt serimi, park ve kent meydanı düzenlemelerini tamamlamasıyla ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut,"Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu ile ilçemizde yapımı tamamlanan asfalt serimi, kilit parke, park ve çarşı düzenlemeleri sırasında sürekli bir istişare içinde bulunduk ve gelinen noktada Akpınar ilçemiz sıcak asfalt ile tanıştı. Belediyemiz, grup köy yoluna (Cabir Köremezli Bulvarı Sadi Erdem Caddesi) sıcak asfalt çalışması yaptı. Halkımızın refahı ve ilçemizin standartlarını yükseltmek adına yaptığımız sıcak asfalta yol çizgisi trafik kurallarına uygun bir şekilde uygulanarak tamamlandı" diye konuştu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise "Akpınar ilçemizdeki asfalt serimi, park ve kent meydanı düzenlemelerini zaman zaman Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Turgut ile yerinde inceledik. Akpınarlı hemşehrilerimizle de görüş alış verişinde bulunduk. Biz, Belediye Başkanlarımızla sık sık bir araya gelerek, sosyal belediyecilik anlayışından hareketle istişarelerde bulunmayı ve dayanışmayı önemsiyoruz. Çağdaş ve modern yaşanabilir ilçeler ve kentler oluşturmak için, ortak akılla yaptığımız ve yapacak olduğumuz çalışmalarda görüş alış verişinde bulunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Akpınar'ın çağdaş ve modern bir görünüme kavuşmasında başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Turgut olmak üzere, tüm emeği geçenleri kutluyorum. Akpınarlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.