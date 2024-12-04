Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Kırşehir Başsavcısı Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kırşehir Başsavcısı Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, adalet hizmetleri ve mesleki deneyimlerini paylaştı. Rektör Karahocagil, üniversite ve adliye kurumu iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki söyleşi öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite ile adliye kurumu arasında iş birliğini ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

Karahocagil, eğitimin sadece bir sınıfta, kampüste hayata geçirilecek süreç olmadığını, mesleki eğitimi de kapsadığını, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket edildiğini vurguladı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin rol model olarak yaşamlarının şekillendirilmesi adına, yaşam hikayesi ve mesleğe bakış önerilerini yakından öğrenmelerini istediklerini aktardı.

Moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Güneş'in yaptığı söyleşide, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hayatından kesitler ile öğrencilere önerilerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söyleyen Ener, Kırşehir'de adalet hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, kentte genel olarak emniyet ve asayişin diğer illere göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

Söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kırşehir Barosu Başkanı İsa Dağıstan, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Kamu çalışanlarına ek hak geliyor
img

Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
img

Şekerde yeni uygulama başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.