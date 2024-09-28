Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Türk Tarih Kurumu Kitaplığı Açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Merkez Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitaplığın açılış töreninde konuşan KAEÜ Rektörü Pof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, katkı sağlayan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'e teşekkür etti.

Tam teşekküllü bir kütüphanenin akademisyen ve öğrencilerin akademik başarısına katkısı olacağına inandığını anlatan Karahocagil, kitaplığının üniversiteye, öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen da Türk Tarih Kurumunun kuruluş tarihine değinerek bu kurumun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bir armağanı olduğunu kaydetti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı'nın 17'ncisini oluşturduklarını dile getiren Özgen, şunları kaydetti:

"Şu an kitaplığa kurumumuzdan 1300'e yakın kitap getirildi. Zaman içerisinde yayınladığımız kitaplardan da kütüphanelerdeki kitaplığımıza gönderim sağlayacağız. Kurulduğu günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizmiş olduğu muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilimsel faaliyetleri tüm üniversitelerde, tüm akademik kurumlarda birlikte yürütüyoruz. Açmış olduğumuz kitaplığın üniversitemiz, öğrencilerimiz, akademisyenler ve sosyal bilimler alanında çalışan meslektaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından kitaplık hizmete açıldı.