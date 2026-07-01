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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde aşure dağıtımı yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde aşure dağıtımı yapıldı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve üniversite mensupları katıldı. Rektör, muharrem ayının paylaşım ve birlikteliği simgelediğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yapıldı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yemekhanesinde oluşturulan stantta aşure dağıtıldı.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, muharrem ayının paylaşımı, birlikteliği ve beraberliği simgelediğini ifade etti.

Karahocagil, muharrem ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Özata, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Prof. Dr. Ali Güneş, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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