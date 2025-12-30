Haberler

Kırşehir'de "Ahilik Konuşmaları" programı düzenlendi

Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 'Ahilik Konuşmaları' programında, Ahilik geleneğinin günümüz toplumuna etkileri ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıları ele alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Ahilik Konuşmaları" programı gerçekleştirildi.

KAEÜ Merkez Kütüphane'deki Fütüvvet Salonu'nda düzenlenen programa, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katıldı.

Arıcan, programda, Ahilik geleneğinin bugünün toplumsal dokusuna etkisi ve sürdürülebilir kalkınma modellerine katkılarından bahsetti.

Ahilik felsefesi ve bugünkü iş ahlakına yansımalarına değinen Arıcan, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu erenlerinin Ahilik ile bağlantısını, geleneksel değerlerin önemini, Ahilik ilkelerinin eğitim, ticaret ve toplumsal dayanışma alanlarındaki rolünü anlattı.

Arıcan, Ahilik kültürünün bilimsel platformlarda konuşularak bu köklü geleneğin modern dünyadaki yansımalarının da araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de üniversitenin adını aldığı Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını yaşatarak bilimsel platformlarda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Ahiliği ve Anadolu'nun kültür birikimini geleceğe taşımanın ortak sorumluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Hazırbulan ise geleneksel halen gelen "Ahilik Konuşmaları" programında, Ahilik geleneğinin felsefi, sosyal ve ekonomik boyutlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
