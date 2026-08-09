Kırklareli'nde Üreticilere Büyükbaş Hayvan Teslimi
Kırklareli'nde 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üreticileri ziyaret ederek karantina süreci tamamlanan hayvanları teslim etti ve teknik personelin işletmelerdeki takiplerinin sürdüğünü, destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
Kırklareli'nde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üretici Melis Damla Terzi ile İlkay Ferah'ı ziyaret etti.
Karaca karantina süreci tamamlanan hayvanları teslim etti.
Teknik personelin işletmelerdeki takibinin sürdüğü ifade eden Karaca, yetiştiricilere yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA