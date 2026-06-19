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Ereğli'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

Ereğli'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı bir aracın yol kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Devrek Yol Ayrımı Caddesi istikametine giden ve kırmızı ışıkta geçen M.A.D. idaresindeki 67 AFN 745 plakalı motosiklet, kavşağa giren Ç.K. yönetimindeki 67 PG 418 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.D ve beraberindeki C.N.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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