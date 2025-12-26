Haberler

Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen Ramazan A'nın (24) kullandığı 61 AHP 145 plakalı motosiklete, E.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen E.Y. ise bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bölgedeki bir iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
