Haberler

Kendisini uyaran sürücünün otomobilinin aynasını kırdı

Kendisini uyaran sürücünün otomobilinin aynasını kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsünün aracının aynasını kırarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis tarafından yakalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BURSA'da kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Efe P. (17), kendisini uyaran otomobil sürücüsü A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü Efe P., Nilüfer ilçesi Atabulvarı'ndan kırmızı ışık ihlali yapıp geçerek akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt alırken, kırmızı ışık ihlali yaptığını gören otomobil sürücüsü A.H. tarafından uyarılan Efe P., alışveriş için markete giren A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, motosikletiyle kaçtı. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Efe P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Efe P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title