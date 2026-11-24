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İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan ve 9 ülkede yakalanan 44 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kolluk birimleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucu ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.

22'sinin kırmızı bültenle uluslararası, 22'sinin ise ulusal seviyede arandığı belirlenen bu kişilerin, "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme", "çocuğu kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "göçmen kaçakçılığı", "yağma", "dolandırıcılık" ve "terör örgütü propagandası yapma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları bildirildi.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir köşesi size sığınak olmayacak." ifadesine yer verdi.

Suçla ve suçluyla mücadelelerinin, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi sınırların ötesinde de kararlılıkla devam ettiğini belirten Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kastederek yurt dışına kaçanların izini sürüyor, saklandıkları yerlerde yakalanmalarını sağlayarak adalete teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, kırmızı bültenle aranan 22, ulusal seviyede aranan 22 olmak üzere 9 ülkeden 44 firariyi ülkemize getirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası işbirliğiyle firariler için çemberi daraltıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir suç odağına meydanı bırakmayacağız. Devletimizin takibi karşısında ne uzak ülkeler sığınak ne de değişen adresler kurtuluş olacaktır. Nerede saklanırlarsa saklansınlar bulacak, adaletin karşısına çıkaracağız."

Kaynak: AA