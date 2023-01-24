MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalandı Güncel Haberler Hatay Valiliği, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi M.Ş.'nin yakalandığını duyurdu. Hatay Valiliği, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş. isimli şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını ifade eden Valilik, El Kaide üyesi M.Ş.'nin adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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