Kırmızı bültenle aranan Hollandalı zanlı İstanbul'da operasyonla yakalandı

Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan ve uluslararası suç örgütü lideri kardeşiyle kokain ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hollandalı makamlarca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideriyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda'nın yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlendi.

Pendik'te dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye'de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
