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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

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İtalya adli makamlarınca, "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞINA KELEPÇE

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı." Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Yav bırakın burdaki yabancilari kaçırmaya gelmiş suç sayilmaz

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

burası Türkiye giriş serbest çıkış yasak ,

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Haber Yorumlarımehmet istek:

zaten başka yerde aramak aptallıktır dünyada ne kadar aranan suçlu eroinman cı hepsi türkiyede güneyde sınır yok ki ordan zıp içerde

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Haber Yorumlarıph48fgkgyc:

Almanya’da yakalanacak hali yok suç devleti varken

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