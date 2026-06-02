Haberler

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Hollandalı zanlı ülkesine iade edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan kırmızı bültenle aranan ve İstanbul’da operasyonla yakalanan Hollanda vatandaşı W.A.L., ülkesine iade edildi.

Hollanda makamlarınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, ülkesine iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul'da 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Hollanda vatandaşı W.A.L'nin (51) iade işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Uçağa bindirilen zanlı, ülkesindeki adli makamlara teslim edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlenmişti.

Pendik'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edilmişti.

Şüpheli hakkında ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye'de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi

Avrupa onun peşindeydi, Türkiye'de yakalandı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

Osimhen'in takımdan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam

Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam