Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Hollandalı zanlı ülkesine iade edildi

Hollanda makamlarınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, ülkesine iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul'da 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Hollanda vatandaşı W.A.L'nin (51) iade işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Uçağa bindirilen zanlı, ülkesindeki adli makamlara teslim edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlenmişti.

Pendik'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edilmişti.

Şüpheli hakkında ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye'de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenilmişti.