Haberler

İstanbul'da yakalanan uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi Hollanda'ya gönderildi

İstanbul'da yakalanan uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi Hollanda'ya gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan kırmızı bültenle aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul Pendik'te MİT ve emniyet ortak operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün Hollanda'ya gönderildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile yürütülen ortak çalışmada 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan hakkında 'Kırmızı Bülten' ile yakalama kararı bulunan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers (51) Pendik'te yakalandı. Türkiye'de işlemleri tamamlanan Leijdekkers bugün Hollanda'ya gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers Pendik'te yakalandı. 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Diğer yandan şüphelinin 2024'te yakalandığı daha sonra serbest bırakıldığı aynı dosya kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıktığı da öğrenildi.

HOLLANDA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'de ifade işlemleri tamamlanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı

Kılıçdaroğlu'nun afişleri, bir şehirde dört bir yana asıldı
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak

6 noktada vatandaşlar sandık başına gidecek! Tarih belli oldu

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada