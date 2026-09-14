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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Çorum'da yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Çorum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Çorum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu Farız Fawız Akmed Merza, kent merkezinde gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: AA
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