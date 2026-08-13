İçişleri Bakanı Çiftçi: Türk Devleti'nin Nefesi Enselerinde, Adaletin Eli Yakalarında
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında, aralarında kırmızı bültenle aranan iki elebaşının da bulunduğu 7 şahsın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan, milletin huzuruna kasteden örgütlerin peşini bırakmayacaklarını belirterek, adaletin sağlanacağını ve emeği geçenleri tebrik ettiğini ifade etti.
BAKAN ÇİFTÇİ: TÜRK DEVLETİ'NİN NEFESİ ENSELERİNDE
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar; milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Aralarında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu 7 şahıs, Gürcistan'da yakalanarak ülkemize getirildi. Türk Devleti'nin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak. Emeği geçen tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.