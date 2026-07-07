Kırkpınar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'da da iyilik seferberliğinin sürdüğünü belirtti.

Sarayiçi'nde düzenlenen kan bağışı etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Baytar, bu duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Düzenli kan bağışının hayat kurtardığına değinen Baytar, 'Kan Ver, Hayat Kurtar' sloganıyla kurulan mobil bağış çadırının iki gün boyunca çok sayıda güreşseveri ağırladığını belirtti.

Baytar, kan bağışı kampanyalarının süreceğini kaydetti.