Haberler

Kırkpınar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kırkpınar'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde düzenlediği kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'da da iyilik seferberliğinin sürdüğünü belirtti.

Sarayiçi'nde düzenlenen kan bağışı etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Baytar, bu duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Düzenli kan bağışının hayat kurtardığına değinen Baytar, 'Kan Ver, Hayat Kurtar' sloganıyla kurulan mobil bağış çadırının iki gün boyunca çok sayıda güreşseveri ağırladığını belirtti.

Baytar, kan bağışı kampanyalarının süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Psikolojik tedavi görüyordu; atladığı derede can verdi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi için Türkiye'de

Ankara'da zirve trafiği hızlandı! Bakan Şimşek bizzat karşıladı
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir